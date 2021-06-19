«Лучше привиться, чем болеть». Путин напомнил, что последствия ковида пока не изучены

Президент России Владимир Путин напомнил, что COVID-19 появился не так давно и последствия влияния этого вируса на организм переболевшего пока не изучены до конца. Он призвал прививаться и подчеркнул, что вакцинация лучше болезни.

Об этом президент заявил во время своего выступления на съезде «Единой России». Его слова процитировало РИА «Новости».

«Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», — подчеркнул он.

Президент добавил, что последствия влияния коронавируса на организм человека пока изучают. Специалистам только предстоит выяснить, как этот вирус скажется на здоровье в будущем.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил смертоносность индийского штамма коронавируса. Он подчеркнул, что пока рано делать выводы об уровне летальности от этого штамма — пока нельзя сказать, что он выше, чем от других вариантов патогена. Информации об этом пока нет, но уже сейчас известно, что индийский штамм более заразен, чем его предшественники.

Сейчас этот штамм активно распространяется по России. Именно он несет ответственность за ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве — по словам мэра столицы Сергея Собянина, его зафиксировали у 90% новых заболевших.