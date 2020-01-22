«Лучше не экспериментировать»: Путин назвал риски перехода к парламентской республике

Россия теоретически может стать парламентской республикой, но подобный переход нецелесообразен. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Во время встречи с общественностью Липецкой области один из участников спросил, может ли Россия перейти к парламентской республике. Глава государства ответил, что это «теоретически возможно», но «нецелесообразно».

«Для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют, а у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком», — пояснил Путин. Цитату привел РБК.

В качестве примера он привел ЛДПР и Владимира Жириновского. По словам президента, если есть Жириновский, то и партия есть.

«Нет Жириновского… Сама идея либеральная, она хорошая. Но сможет ли партия так функционировать без своего лидера? Трудно сказать. Но нам лучше не экспериментировать», — отметил Путин.

В заключение он сказал, что России «нужна все-таки крепкая президентская власть», так как у страны огромная территория, многоконфессиональность и большое количество наций.