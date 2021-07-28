«Ложь льется потоком». Депутат ответил Зеленскому на слова о Крыме

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал «потоком лжи» слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина является матерью полуострова. Об этом парламентарий заявил «Газете.ru».

Бальбек поймал Зеленского на незнании истории. Тот в своей статье назвал 24 украинские области и Крым «родными детьми» Украины.

«Ложь льется потоком из уст украинского лидера, ведь только полный невежда в истории мог включить на тот момент византийский Крым в состав Киевской Руси», — сказал депутат.

Украинский президент подобными заявлениями пытается подменить исторические факты, указал Бальбек. Он назвал Крым «колыбелью русского православия», но никак не частью того Древнерусского государства. Депутат напомнил, что Крым стал частью России при Екатерине II.

Бальбек констатировал, что таким образом Зеленский пытается «смыть с себя клеймо лжеца», полученное после статьи Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев.

«Именно русские создали Украину, подарили ей территории и поддерживали в тяжелые периоды ее независимости», — указал депутат.

Зеленский в среду ответил на статью Путина, опубликовав обращение по случаю Дня Крещения Руси. Президент Украины в том числе призвал «двоюродных племянников и очень дальних родственников» не претендовать на наследство Киевской Руси.