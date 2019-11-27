Главы МИД 4 стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Подробнее

«Глупая ситуация: а кто им запрещал в Азовское море входить? Это очередная ложь и провокация киевской власти», — выразил уверенность специалист.

Он заметил, что подобные реплики в стиле западных партнеров. Они ежедневно в чем-то обвиняют Москву. То корабли она якобы не пускает, то Минские соглашения нарушает, то голубое топливо Украине не дает. Однако никто не обращает внимания на то, что Киев постоянно нарушает все соглашения с Россией, а Штаты выходят из договоров в одностороннем порядке.

«Это информационная атака на Россию с целью выставить ее в неприглядном виде», — подытожил Глазунов.