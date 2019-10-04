Лондон отреагировал на предложение Москвы по мораторию на РСМД
Британский посол в России Лори Бристоу обозначил позицию Лондона на предложение президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Дипломата процитировало РИА ФАН.
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По словам Бристоу, позиция Британии по РСМД совпадает с позицией союзников по Североатлантическому Альянсу. Она заключается в том, что объявление моратория на размещение ракет было бы хорошей идеей, однако проблема в том, что «Россия разработала и разместила ракеты».
Речь идет о ракете SSC-8, которая, по мнению западных партнеров, нарушает положения ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что она соответствует всем параметрам соглашения.