Эксклюзив 20 декабря 2023, 18:17 Логично и солидно. КПРФ посоветовали выдвинуть Зюганова на выборы президента Политолог Минченко посоветовал КПРФ выдвинуть Зюганова на выборы президента РИА «Новости»

Читать 360tv в

Партии КПРФ следует выдвинуть на выборы президента в 2024 году ее лидера Геннадия Зюганова. Об этом в эфире телеканала «360» сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко.

«Я бы на месте КПРФ выдвигал кандидатуру Зюганова. Это самый узнаваемый бренд, меньше денег нужно на раскрутку. У Зюганова внук подрастает, но он пока еще слишком юн. Очевидный кандидат, лидер партии и он же лидер парламентской фракции — это логично, солидно», — заявил он.

Реклама

Политолог отметил, что по такому же пути пошла партия ЛДПР, которая выдвинула кандидатуру своего лидера Леонида Слуцкого.

«Еще одним вариантом КПРФ называют Николая Харитонова, который еще в 2004 году ходил на выборы, и теперь вот — 20 лет спустя. Атос еще бодр, может еще раз спустя 20 лет поучаствовать в выборах. А он и тогда был не слишком молод», — добавил президент холдинга.

Также Минченко ответил на вопрос о кандидатурах на выдвижение среди губернаторов.

«Это маловероятно. Хотя, если рисковать, идти на обострение, то я бы на месте коммунистов выдвинул Валентина Коновалова из Хакасии. Но это был бы такой, конфронтационный сценарий», — заключил политолог.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Ранее Минченко предположил, что нынешний глава государства Владимир Путин способен набрать на них более 80% голосов.