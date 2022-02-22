ЛНР и ДНР признают в границах Донецкой и Луганской областей, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем, те которые сейчас занимает ДНР», — пояснил Калашников.

Ранее представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что, прежде чем обсуждать, в каких границах РФ признает эти республики, нужно ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве.

Профильные комитеты единогласно рекомендовали Госдуме ратифицировать соответствующие договоры.

Президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Путин подчеркнул, что считает необходимым «принять уже давно назревшее решение», и попросил Федеральное собрание поддержать это решение.

Затем российский лидер подписал договор о сотрудничестве с главами ЛНР и ДНР.

Ранее в тот же день лидеры этих территорий Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик.

Уже 22 февраля Совет Федерации соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о признании ЛДНР.