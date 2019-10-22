  • Людмила Иванова возглавила городской округ Дзержинский

    22 октября 2019, 18:23

    Анастасия Максимовских, Андрей Зуев

    Совет депутатов Дзержинского избрал Людмилу Иванову на должность главы городского округа сроком на пять лет. Голосование прошло на четвертом внеочередном заседании городского Совета депутатов.
    Людмила Иванова возглавила городской округ Дзержинский

    «Город Дзержинский — наш дом. Мы должны сохранить его таким же спокойным, красивым, зеленым и безопасным. С другой стороны, обеспечить новый уровень жизни горожан. Это не только хорошие дороги, чистая вода и капитальный ремонт жилых домов, но и широкие возможности для работы и отдыха — новые рабочие места, высокая заработная плата, удобная и развитая инфраструктура, новые детские и спортивные площадки, благоустроенные общественные территории. Каждый из нас своим трудом, своим отношением к любимому городу, словами и поступками определяет, каким он будет в настоящем и каким достанется детям и внукам в будущем. Сообща мы решим проблемные вопросы и единой командой будем идти дальше», — сказала Иванова.

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    По словам депутата Московской областной думы Владимира Жука, Людмила Иванова возглавила Дзержинский по поручению губернатора в период политической нестабильности.

    «Она сразу включилась в напряженный режим работы, активно встречалась с жителями и продолжает это делать, подчеркивая открытость и чуткость власти. Часто от новой власти ждут кардинальных перемен в режиме „здесь и сейчас“, но так не бывает, если некоторые проблемы копились годами. У Людмилы Сергеевны есть поддержка областного руководства, а это гарантия того, что проблемы будут решаться эффективнее», — отметил Жук.

    Людмила Иванова возглавила городской округ Дзержинский | Изображение 2

    Он подчеркнул, что перед вновь избранной главой стоит много задач на ближайшие несколько лет: решение вопроса с дополнительным выездом из города, реконструкцией стадиона «Орбита», реализацией программы «Чистая вода» на территории всего Дзержинского и другие.

    «Мы будем добиваться решения этих и других задач в тесном взаимодействии с правительством Московской области, региональным парламентом», — добавил Жук.

    По мнению депутата городского Совета Владимира Харламова, самая главная надежда, которую он связывает с новым главой — это развитие города, его благополучие.

    «У Людмилы Сергеевны сильная команда. Чистота и порядок на улицах города для меня, наверное, — это самое главное, что хотелось бы видеть ближайшие пять лет. Важно, чтобы город становился современным, а новый глава следовал тем курсом, который закладывал первый глава города Дзержинского Виктор Доркин. И не сбавлять темпов развития. Естественно, важно продолжать создавать комфортную среду для жителей, чтобы открывались новые школы и детские сады и не было проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве», — уточнил Харламов.