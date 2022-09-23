«Люди идут счастливые». Марина Юденич рассказала о голосовании жителей ЛДНР в Подмосковье | 360°

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Viber «Люди идут счастливые». Марина Юденич рассказала о голосовании жителей ЛДНР в Подмосковье Глава СПЧ Подмосковья Юденич: референдум в регионе посетили наблюдатели из пяти стран РИА «Новости»

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Участники референдумов о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей идут на избирательные участки в Подмосковье счастливыми, рассказала «360» председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич. По ее словам, мероприятие посетили международные наблюдатели из пяти государств.

«К нам сегодня приехали пять международных наблюдателей из Франции, Индии, Сирии, Боснии и Герцеговины и Сербии, наши коллеги. Причем это профессиональные электоральные, международные юристы, люди, которые профессионально занимаются избирательными процессом», — подчеркнула Марина Юденич. Она добавила, что избирательные участки посетили журналисты. Они смогли пообщаться со всеми участниками референдума.

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«В советское время на выборы шли как на праздник. Это был действительно праздник — с музыкой, с буфетами. <…> Понятно, что ситуация у них на родине непростая, но люди идут счастливые. Люди идут голосовать за то, чтобы вернуться к себе домой, вернуться в Россию», — отметила позитивное настроение избирателей собеседница «360».

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Юденич добавила, что те, кто по каким-то причинам не сможет посетить участки, смогут проголосовать на дому. Это можно будет сделать 27 сентября.

Избирательные участки открыли в 11 округах Подмосковья. Оно будет проходить и в выездном формате. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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