Правительство России в полном составе решило уйти в отставку через несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом президенту сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. «360» пытается разобраться, с чем связано это решение.

«Я думаю, что с этим правительством трудно было связать надежды на серьезный экономический рост, и уж тем более — на российский прорыв. Правительство работало в целом удовлетворительно, хотя далеко не все у него получилось, в том числе и с реализацией нацпроектов. Видимо, оно считает, что отставка необходима — чтобы обеспечить новые условия развития и создать новые возможности», — заявил политолог и руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.

«Главный показатель — социально-экономическое развитие — они не могут удовлетворять. Задачи, поставленные президентом, не выполнены, или выполнены не до конца», — пояснил он во время беседы с «360».

Старый конь глубоко не вспашет, но и борозды не испортит. Нужно что-то новое в рамках социального оптимизма, нужно, чтобы люди поверили в серьезность перемен, в лучшее будущее. Какая-то встряска была нужна, в том числе для правительства Константин Калачев.

Калачев уверен, что сейчас главный вопрос заключается в том, кто займет место премьер-министра страны.

«Это будет очень много определять и в отношении инвесторов, и надежды бизнеса, и настроения населения», — пояснил он.

Президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января. Он объявил ряд изменений, которые планируется внести в Конституцию страны. В ответ на это Медведев заявил, что перечисленные президентом предложения внесут существенно изменят баланс исполнительной, законодательной и судебной властей. Премьер-министр России объявил, что в этой ситуации правительство дает Путину возможность «принимать все необходимые решения».

Владимир Путин уже предложил Медведеву занять должность зампредседателя Совета безопасности и заниматься вопросами обороноспособности.