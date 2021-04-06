Онищенко рассказал, кому выгодно отговаривать людей от вакцинации

Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко рассказал, кто стоит за группами атипрививочников в соцсетях. Этим людям, по мнению бывшего санитарного врача России, выгодно, чтобы жители болели.

Депутат в интервью Антону Красовскому в программе «Антонимы» на RT, опубликованной на YouTube, сообщил, что крупные фармкомпании заставляют народ сомневаться в вакцинации.

«У нас появились профессиональные группы, которые заинтересованы в том, чтобы народ не прививался», — заявил он, пояснив, что имеет в виду фармкомпании.

Привитый человек, по мнению Онищенко, либо не болеет, либо переносит заболевание легко, а значит ему не нужно покупать множество различных видов лекарств. Однако доказательств причастности фармкомпаний к заговору депутат не привел.

Депутат Геннадий Онищенко выразил мнение, что в России не следует отменять масочный режим. Это поможет при сезонных эпидемиях гриппа и ОРВИ. Также депутат предложил в этом году россиянам отказаться от отдыха за границей. По его мнению, будет дешевле провести отпуск в России.