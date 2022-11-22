Власть 22 ноября 2022, 13:25 Людей из Армянска не эвакуировали — Аксенов Глава Крыма Аксенов назвал фейком сообщения об эвакуации жителей Армянска РИА «Новости»

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Эвакуация из города Армянска не ведется. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова», — подчеркнул он.

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Аксенов попросил доверять только проверенным источникам информации. По его словам, противник пойдет на все ради дестабилизации ситуации на полуострове.

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Глава региона подчеркнул, что делает все для обеспечения безопасности Крыма и его жителей.

«Ничего российскому Крыму как субъекту Российской Федерации не угрожает», — резюмировал он.

Ранее в проукраинских Telegram-каналах появились слухи о якобы эвакуации жителей Армянска из-за обстрелов Украины. Советник главы полуострова Олег Крючков заявил, что подобные публикации являются вбросом. Об этом сообщил ТАСС.

Армянск расположен на севере полуострова, он находится на Перекопском перешейке рядом с границей с Херсонской областью, уточнил RT.