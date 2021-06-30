Любовь к «Колобку» и накрахмаленным рубашкам. Путин ответил на личные вопросы

Президент России Владимир Путин ответил на несколько личных вопросов в формате блиц. Он рассказал, кто гладит его вещи, перечислил любимые книги и музыку, а также поделился, как выдерживает напасти.

Кто гладит одежду?

Путин отметил, что в Ново-Огареве, где он живет, работает химчистка. Именно ее сотрудники следят за чистотой одежды президента.

«Там работают люди, женщины работают, у меня есть возможность сказать им большое спасибо, я их редко вижу и всегда восхищаюсь результатами их труда. Я говорю без иронии. Когда надеваю рубашки, кажется, что они из магазина. Когда миллионы людей на тебя смотрят, надо выглядеть соответствующе», — рассказал Путин.

Как выдерживает напасти?

Путин подчеркнул, что к напастям надо относиться как к неизбежному. Люди, которые занимают такие должности, должны понимать, что напасти — естественное дело.

«Надо быть уверенным в курсе и тогда, как ледокол, идти, понимая, что происходит, но не особенно обращая внимание на то, что вокруг. Идти к цели», — сказал он.

Три главных произведения

Президент отметил, что сильнее всего на него повлияли «Война и мир» Льва Толстого, первый концерт Чайковского и сказка «Колобок».

«Просил бы обратиться к этому произведению всех моих коллег, занимающих высокое положение, потому что как только вы начнете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными», — пояснил Путин свой интерес к сказке.

Что нужно, чтобы быть счастливым?

«Чтобы быть счастливым, нужно чувствовать востребованность и иметь возможность себя реализовать», — отметил президент.

Кем будет работать после отставки?

«Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть. У меня и насчет диет есть правило: все хорошо в меру», — пошутил российский лидер.

В какие игры играл в детстве?

«Хотелось бы сказать, в шахматы. Но в прятки и в пятнашки», — ответил он.

Какую Россию мечтает передать будущему поколению?

«Хочется ответить красивыми яркими лозунгами, и они есть у меня. Но тот случай, когда хотелось бы чуть пошире», — отметил Путин.

Он напомнил, что когда-то распался Советский Союз, в результате Россия потеряла почти половину промышленного потенциала, половину своей экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории. Эти земли были важными и с развитой инфраструктурой, страна десятилетиями вкладывала в них свои ресурсы.

«Восстанавливать Советский Союз невозможно и бессмысленно. Мы можем столкнуться и с социальными вопросами, которые невозможно будет решить, и даже с вопросами размывания государствообразующего этнического ядра», — подчеркнул президент.

Несмотря на все утраты, Россия остается по территории самой крупной страной в мире. И хотя значительная часть территории в северных широтах, это важно. Россия без всякий сомнений является мировой кладовой различный минеральных ресурсов, и этим тоже по уму можно и нужно воспользоваться. В этом наше огромное конкурентное преимущество

Президент подчеркнул, что главным золотым запасом страны являются люди.

«Говорю не для красного словца, а потому что искренне убежден: наш народ, многонациональный российский народ, он, во-первых, в высшей степени духовный народ с очень глубокими историческими и культурными корнями. Это всегда важно, а в современном мире важно вдвойне-втройне», — сказал он.

Президент пояснил, что это становится почти осязаемой экономической субстанцией. Будущее современного мира — технологии. В России поддерживают большое, уважительное отношение к науке и образованию, это связано с культурой страны.

Путин отметил, что сейчас 60% родителей хотели бы, чтобы их дети занимались наукой. Будущее человечества связано с генетикой, биологией, информационными технологиями, искусственным интеллектом. И у России здесь есть «колоссальные конкурентные преимущества».

«Если сможем добиться внутренней стабильности, успех неизбежен. Тогда с гордостью сможем сказать, что живем в государстве, которое внутренне привлекательно. С полным основанием сможем сказать, что живем в стране, которую называем великой. Внутреннее отношение к России само по себе является важной гарантией того, что Россия добьется всех целей, которые перед собой ставит», — заключил Путин.