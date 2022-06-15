Мир стремительно меняется, определенные события вносят свои коррективы, но любой кризис всегда дарит возможности. Об этом в интервью «360» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Любой кризис — точка роста

Мир всегда меняется. Это происходит по разным причинам. Два года назад все поменяла пандемия. И перед этим были другие перемены, затрагивающие разные сферы жизни.

«„Мир стремительно меняется“ — мы эту фразу произносим каждый год. Пару лет назад мир стремительно менялся под воздействием пандемии, до этого были другие процессы. Это в принципе процесс, движение. Есть факторы, которые вносят коррективы в общемировую жизнь. Пришли в движение механизмы прямо, косвенно, в разных сферах нашей общепланетарной жизни», — сказала официальный представитель МИД.

Но кризисные периоды всегда открывают новые перспективы для роста, подчеркнула Захарова.