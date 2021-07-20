Любимое мороженое Путина назвали лучшим в России

Президент России Владимир Путин во время МАКС-2021 по традиции съел мороженое. Пломбир, который он выбрал, экспортируют в 16 стран. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Во время визита на МАКС-2021 Путин снова съел любимый пломбир — «Коровку из Кореновки» в вафельных стаканчиках. Именно это мороженое президент ел во время МАКС-2019, а также угощал им лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который тогда посетил авиасалон.

«Владимир Путин на МАКС не стал нарушать традицию — попробовал кубанское мороженое „Коровка из Кореновки“. Я сам был на заводе в Кореновске, где делают это мороженое, и лично знаю, насколько оно вкусное. На мой взгляд, это действительно лучшее мороженое в России, сделанное из натуральных и качественных продуктов», — написал Кондратьев в своем Instagram.

Он уточнил, что сейчас пломбир экспортируют в 16 стран. В их числе Бельгия, США, Испания, Израиль, Таиланд и Канада.

Авиасалон МАКС-2021 открылся на аэродроме Жуковского. В этом году он продлится пять дней — с 20 по 25 июля. Зрителям покажут новые достижения авиастроительной отрасли, в числе которых принципиально новый легкий истребитель.