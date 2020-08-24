Литва пыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии

Литовские власти запустили зонд из восьми воздушных шаров. Дежурные силы ВВС Белоруссии пресекли провокацию без применения оружия.

О попытке пересечь литовских властей нарушить границу Белоруссии с помощью зонд из восьми воздушных шаров сообщили в Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии.

В сообщении отмечается, что 23 августа сотрудники Военно-воздушных сил и войска Противовоздушной обороны смогли без оружия пресечь полет конструкции. По предварительной информации, Министерство обороны Белоруссии направило литовским властям официальное обращение после случившегося.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко пообещал закрыть заводы из-за забастовок. Об этом белорусский лидер сообщил своим сторонникам в Гродно. По предварительным подсчетам, если Лукашенко выполнит свое обещание, то без работы могут остаться почти 65 тысяч граждан.

Волнения в Белоруссии начались с 9 августа после результатов выборов. Несогласные начали выходить на улицы, а после бастовать начали рабочие коллективы на заводах.