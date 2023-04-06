Власть 06 апреля 2023, 14:34 Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите блока в Вильнюсе Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите блока в июле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Североатлантический альянс на своем саммите в Вильнюсе в июле должен официально предложить Украине стать членом НАТО. Такую резолюцию единогласно поддержал сейм (парламент) Литвы. Об этом написал ТАСС.

«Необходимо [на саммите] пригласить Украину стать членом НАТО, подписать протоколы о вступлении и начать, когда создадутся соответствующие условия, процесс их ратификации», — сказано в документе.

Реклама

Председатель парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павиленис отметил, что страна против сохранения серых зон в области безопасности.

«Мы должны опровергнуть то, что у России есть право вето по вступлению Украины в НАТО. Это сделает альянс сильнее и укрепит нашу безопасность», — подчеркнул он.

Павиленис добавил, что прием Украины в блок обойдется дешевле, чем постоянное оказание киевскому режиму военной помощи. Саммит НАТО пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. Ранее на этой неделе новым членом Североатлантического альянса официально стала Финляндия.