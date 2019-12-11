Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о «милитаризации» Крыма Подробнее

«Лицемерная и бессмысленная резолюция», — написал Аксенов.

По его словам, лицемерная — потому, что боевое усиление войск в Крыму является ответом на агрессивную политику Киева и стран Запада, в частности Соединенных Штатов. Бессмысленная — потому, что принятие этого документа ничего не изменит, так как никто не может запретить России укреплять и защищать свои рубежи, а также повышать обороноспособность.