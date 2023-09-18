Власть 18 сентября 2023, 08:28 «Лицемерие Шольца не знает границ». Шеремет высказался о заявлении канцлера по миру на Украине Депутат Шеремет назвал лицемерным заявление канцлера Шольца по миру на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Условия канцлера ФРГ Олафа Шольца для начала переговорного процесса по Украине — это лицемерие. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с РИА «Новости».

«Лицемерие Шольца не знает границ», — сказал он.

Реклама

По его словам, для мира на Украине Западу, в частности Германии, нужно перестать спонсировать киевский режим. Кроме того, надо больше не поставлять оружие боевикам, которые убивают из него мирных жителей и обстреливают города.

Шеремет считает, что канцлер ФРГ несет прямую ответственность за обострение конфликта. Российский депутат также обвинил немецкого политика в предательстве интересов Германии ради геополитических амбиций Соединенных Штатов.

«Он должен не условия выдвигать, а покаяться за то, что фактически продолжает курс нацистской Германии, связанный с агрессией против славянских народов», — заключил парламентарий.

Ранее Шольц назвал условием для начала мирных переговоров вывод войск РФ с украинской территории. По его мнению, такой приказ должен отдать президент России Владимир Путин.