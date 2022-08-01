facebook_pixel
    01 августа 2022, 22:04

    Литовкин высказался о готовности Байдена обсуждать с РФ контроль над вооружением

    Артур Блянихов

    Военный обозреватель Виктор Литовкин обсудил с RT слова американского президента Джо Байдена о готовности обсуждать с РФ новую систему контроля за вооружением.

    «Никто против нового контроля за вооружениями не будет. Но надо знать, какие конкретно есть предложения», — подчеркнул Литовкин.

    По его словам, если Штаты захотят контролировать российские вооружения, но при этом не позволят контролировать свои, то такую идею РФ не поддержит. В связи с этим он напомнил, что американская сторона все время срывала прежние договоренности.

    «Так что благими американскими намерениями вымощена дорога в ад», — подытожил специалист.