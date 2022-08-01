Литовкин высказался о готовности Байдена обсуждать с РФ контроль над вооружением

Военный обозреватель Виктор Литовкин обсудил с RT слова американского президента Джо Байдена о готовности обсуждать с РФ новую систему контроля за вооружением.

«Никто против нового контроля за вооружениями не будет. Но надо знать, какие конкретно есть предложения», — подчеркнул Литовкин.

По его словам, если Штаты захотят контролировать российские вооружения, но при этом не позволят контролировать свои, то такую идею РФ не поддержит. В связи с этим он напомнил, что американская сторона все время срывала прежние договоренности.

«Так что благими американскими намерениями вымощена дорога в ад», — подытожил специалист.