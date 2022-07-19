Литовкин высказался о ситуации с иранскими беспилотниками

Военный обозреватель Виктор Литовкин обсудил с «Политикой Сегодня» заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Иран готовится передать РФ беспилотные летательные аппараты.

«Сенсации здесь нет. Просто сенсацию раздувают американцы, которые заподозрили Иран в помощи России. Но если Соединенные Штаты могут помогать Украине, почему Иран не может помогать России?» — заметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что Россия в праве самостоятельно определять тех, с кем ей налаживать военное сотрудничество. Поэтому ей безразлична реакция Запада на то, какие отношения у нее с Ираном.

«Мы ни перед кем не отчитываемся, нам Запад не указ. Давно пора понять, что Россия суверенное и независимое государство», — констатировал специалист.