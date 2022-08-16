Литовкин объяснил «английской наглостью» нарушение границ России британским самолетом-разведчиком

Полковник в отставке Виктор Литовкин обсудил с «Политикой Сегодня» сообщение о том, что самолет-разведчик военно-воздушных сил Великобритании нарушил границу РФ над Баренцевым морем.

Литовкин отметил две цели, которые преследовали британские военные, вторгаясь в воздушное пространство России. Во-первых, они проводили разведку боевых систем, расположенных на побережье Баренцева моря. Во-вторых, они по примеру американцев хотели показать, что им «все позволено».

«Это английская наглость, высокомерие и презрение к соблюдению международных обязанностей и международных правил», — подчеркнул собеседник издания.