Литовкин исключил участие НАТО и США в военных действиях на Украине

Военный эксперт Виктор Литовкин выразил уверенность, что страны-члены НАТО не примут участия в военных действиях на Украине. По его мнению, они ограничатся лишь громогласными заявлениями, передает «Вечерняя Москва».

«Они не станут рисковать жизнями своих солдат ради какой-то Украины, которую они за государство-то никогда и не считали», — объяснил Литовкин.

По его словам, Украина нужна была странам НАТО как раздражитель для Россия, позволяющий создавать ситуации, при которых РФ можно было называть агрессором. При этом специалист добавил, что нет смысла вводить в России военное положение.