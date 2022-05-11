Замглавы ФСИН Балан лишился должности

Президент РФ Владимир Путин освободил Валерия Балана с поста замдиректора ФСИН. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний», — сказано в документе.

Указ вступил в силу с момента его подписания — 11 мая.

Валерий Балан был заместителем директора ФСИН с апреля 2019 года, он награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Директором ФСИН является Аркадий Гостев. С октября 2019-го по 25 ноября 2021 года этот пост занимал Александр Калашников. Он потерял должность из скандала, связанного с пытками заключенных в СИЗО и колониях.