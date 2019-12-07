Липецкой мэрии неизвестно о разбирательстве видео в комиссии по этике

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина отправила подчиненным матерное видео, которая записала в Нижнем парке. Она приехала с внезапной проверкой и увидела, что никто не занимается благоустройством зоны. В Сети появились сообщения, что ролик рассмотрит комиссия по этике. Но в пресс-службе мэра Липецка «360» заявили, что не в курсе такого разбирательства.

Мэр Липецка с матом гулял по пустому парку в поисках рабочих Подробнее

«Никаких бумаг в мэрии нет. Поэтому про комиссию мы ничего не знаем», — рассказал «360» представитель пресс-службы мэрии Липецка Иван Терехов. Он обратил внимание, что Уваркина никого не оскорбляет, ни с кем не ссорится, никого конкретного матом не отчитывает. И правда, если на рабочих местах никого нет — кого отчитывать?

Идею с комиссией по этике подал депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников. «Звучит красиво и по смыслу правильно, но вряд ли соответствует статусу и занимаемой должности», — цитирует его РИА «Новости».

По словам Терехова, Нижний парк в Липецке все-таки успели привести в порядок. Работа теперь идет по графику. Видеоотчет с подтверждением этих слов представитель липецкой мэрии пообещал предоставить попозже.

Уваркиной 45 лет. Она родилась в Магаданской области, через три года вместе с семьей переехала в Липецк. Исполнять обязанности главы администрации Липецка ее поставили в марте 2019 года.