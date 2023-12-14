Власть 14 декабря 2023, 13:17 Линию соприкосновения в зоне СВО предложили закрыть для женщин-журналистов Путин призвал не отправлять на передовую женщин-корреспондентов РИА «Новости»

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Руководители телеканалов не должны отправлять женщин-корреспондентов на линию соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом в ходе своего выступления на пресс-конференции и прямой линии заявил президент Владимир Путин.

Глава государства признался, что смотрит снятые на передовой репортажи и каждый раз переживает за работающих там журналисток.

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«У меня иногда сердце сжимается, когда девушки там прямо на первой линии бегают. Надо бы руководству каналов сказать, чтобы женщин оттуда убирали. Страшно смотреть на это», — заявил Путин.

Комментируя ситуацию в зоне проведения специальной военной операции, российский лидер заявил, что армия улучшила свое положение практически на всей линии соприкосновения.

Он подчеркнул, что все попытки противника перейти в атаку привели только к значительным потерям личного состава.

Эти и другие заявления главы государства в ходе совмещенной с прямой линией пресс-конференции доступны в онлайне «360».