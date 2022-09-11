Лимит цен на российские энергоносители сочли картельным сговором | 360°

Власть 11 сентября 2022, 15:08 Поделиться Telegram

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Viber Лимит цен на российские энергоносители сочли картельным сговором Глава Минэнерго Шульгинов: Россия не продаст нефть и газ странам, которые введут лимит цен РИА «Новости»

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Возможное введение лимита цен на российские энергоносители является картельным сговором Запада, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов. В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что страна не будет продавать нефть и газ тем государствам, которые введут подобные ограничения.

На Западе, заметил Шульгинов, не понимают, что делают. От введения потолка цен на российские энергоносители в первую очередь пострадают именно за рубежом.

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«Точно мы не будем продавать себе в убыток или ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам», — подчеркнул министр.

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Россия и впредь собирается исполнять свои обязанности по энергетическим контрактам, но никому не позволит навязывать себе свою волю, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что западные страны находятся не в том положении, чтобы диктовать РФ свои условия, сообщило ИА «Невские новости».

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