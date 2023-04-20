Власть 20 апреля 2023, 10:46 Лимит кредита по семейной ипотеке предложили удвоить в городах-миллионниках ГД предложила вдвое увеличить лимит кредита по семейной ипотеке под 6% в миллионниках Unsplash

Читать 360tv в

В Госдуме предложили увеличить максимальный размер кредита по семейной ипотеке под 6% в городах-миллионниках в два раза — с шести до 12 миллионов рублей. Комитет ГД по строительству и ЖКХ направил соответствующее обращение в Минстрой, сообщили «Известия».

Сейчас лимит в 12 миллионов рублей действует только в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области. В остальных регионах максимальная сумма кредита — шесть миллионов, и ее часто не хватает на покупку квартиры, особенно с учетом подорожания новостроек в последний год. В городах-миллионниках эта сумма выросла более чем на 15%, а в отдельных городах и более чем на 20%. Например, в Казани — на 28%, в Самаре — почти на 47%, в Воронеже — примерно на 25%. При этом миллионники продолжают застраиваться. Таким образом, семейная ипотека в ее нынешнем размере перестает отвечать потребностям жителей миллионников.

Реклама

Предполагается, что мера позволит поддержать семьи — они смогут приобрести более просторное и комфортное жилье. Станут доступнее квартиры с тремя комнатами, как раз самые востребованные у семей, берущих ипотеку. Вероятно, на двух- и трехкомнатное жилье вырастет спрос, что поможет стимулировать развитие рынка.

Бизнесмен Ильдар Хусаинов в беседе с «Известиями» отметил, что повысить лимит кредита можно не только для миллионников, но и для малых и средних городов страны, где стоимость «квадрата» выше среднерыночной. В пример он привел Сочи.