Лимаренко официально стал губернатором Сахалина

Торжественная церемония вступления Валерия Лимаренко в должность губернатора Сахалинской области прошла в Южно-Сахалинске. Ранее он одержал победу на досрочных выборах главы региона.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Сахалинской области, верно служить народу и Конституции Российской Федерации», — дал клятву Лимаренко. Его процитировало РИА «Новости».

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Единый день голосования прошел в России 8 сентября. Страна в разных регионах выбирала губернаторов, парламентариев горсоветов, глав муниципалитетов, а также депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам. В Москве прошли выборы в Мосгордуму.

Региональный избирком в среду признал досрочные выборы губернатора Сахалинской области действительными и сообщил о победе Лимаренко. Он был самовыдвиженцем и получил 56, 15% голосов.

Валерий Лимаренко родился 19 октября 1960 года в Харькове. Закончил Харьковский авиационный институт. По профессии — инженер-механик двигателей летательных аппаратов. В середине 1990-х был депутатом городской думы Сарова.

В 2001–2003 годах — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Нижегородской области. В 2003 году назначен главным федеральным инспектором по Нижегородской области в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском Федеральном округе.

В период с 2005 по 2007 год являлся заместителем губернатора, заместителем председателя правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям.

С 2007 года работал в Росатоме. В начале декабря 2018 года стал врио губернатора Сахалинской области. Позже Лимаренко заявил о своем желании участвовать в выборах главы региона.