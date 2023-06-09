Власть 09 июня 2023, 20:22 Ликвидацией последствий диверсии на Каховской ГЭС займется комиссия кабмина Президент Путин поручил правительству создать комиссию по ликвидации ЧС на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Правительство России создаст специальную комиссию, которая займется решением вопросов ликвидации последствий диверсии на Каховской гидроэлектростанции. Такое поручение президент России Владимир Путин дал премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», — говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.

Вызванное обстрелом со стороны украинских боевиков обрушение верхней части плотины Каховской гидроэлектростанции привело к затоплению 17 населенных пунктов Херсонской области и обмелению местного водохранилища.

Временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо заявил, что из затопленных районов спасатели эвакуировали 5,8 тысяч человек. Подтопленными остаются более 22 тысяч домов. Он добавил, что в результате катастрофы погибли восемь мирных жителей. Для снабжения питьевой водой Сальдо получил использовать артезианские скважины и организовать доставку при помощи транспорта.

По оценке властей, для ликвидации последствий понадобится до 1,5 миллиарда рублей. Это предварительная сумма, потому что режим чрезвычайной ситуации еще продолжает действовать.