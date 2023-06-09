09 июня 2023, 20:22
Ликвидацией последствий диверсии на Каховской ГЭС займется комиссия кабмина
Президент Путин поручил правительству создать комиссию по ликвидации ЧС на Каховской ГЭС
Правительство России создаст специальную комиссию, которая займется решением вопросов ликвидации последствий диверсии на Каховской гидроэлектростанции. Такое поручение президент России Владимир Путин дал премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», — говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.
Вызванное обстрелом со стороны украинских боевиков обрушение верхней части плотины Каховской гидроэлектростанции привело к затоплению 17 населенных пунктов Херсонской области и обмелению местного водохранилища.
Временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо заявил, что из затопленных районов спасатели эвакуировали 5,8 тысяч человек. Подтопленными остаются более 22 тысяч домов. Он добавил, что в результате катастрофы погибли восемь мирных жителей. Для снабжения питьевой водой Сальдо получил использовать артезианские скважины и организовать доставку при помощи транспорта.
По оценке властей, для ликвидации последствий понадобится до 1,5 миллиарда рублей. Это предварительная сумма, потому что режим чрезвычайной ситуации еще продолжает действовать.
Владимир Путин
Разрушение Каховской ГЭС
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