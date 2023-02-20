Власть 20 февраля 2023, 15:30 «Лигу свободных наций» признали нежелательной организацией в России Генпрокуратура назвала «Лигу свободных наций» нежелательной организацией в России Unsplash

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Генеральная прокуратура РФ признала деятельность литовской неправительственной организации «Лига свободных наций» нежелательной на территории России. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

Такое решение принято после изучения Генпрокуратурой поступивших туда материалов об организации.

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«Принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности незарегистрированной иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественно-политического движения Free Nations League („Лига свободных наций“), Литва», — сказано в сообщении.

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Ведомство уточнило, что работа «Лиги наций» угрожает основам конституционного строя и безопасности России. Руководители организации, которые являются иностранными гражданами и живут в Литве, на Украине и в Великобритании, выступают за нарушение территориальной целостности РФ. Кроме того, они используют сепаратистские националистические лозунги.