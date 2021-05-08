Лигачев умер в больнице от двусторонней пневмонии

Бывший член ЦК КПСС Егор Лигачев месяц находился в больнице. Он умер из-за проблем с легкими, сообщил kp.ru его сын Александр.

С 5 апреля политик находился в Центральной клинической больнице.

«На днях его перевели в реанимацию. Двусторонняя пневмония», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что у Лигачева обострились давние проблемы с легкими. Коронавируса у него не было.

«Я был у него в четверг [6 мая]. Он был под капельницей, что-то пытался сказать. В пятницу вечером позвонил врач: „Срочно приезжайте прощаться!“ Не успел», — сообщил Александр Лигачев.

Где и когда состоятся похороны, пока не известно.

Егору Лигачеву было 100 лет. В 1965–1983 годах он возглавлял Томскую область, с 1983 по 1990 год входил в состав ЦК КПСС, с 1985 года также был членом политбюро ЦК.

В марте 1985 года Лигачев поддержал Михаила Горбачева на выборах генерального секретаря Компартии. Позднее он помог переводу в Москву главы Свердловской области Бориса Ельцина.

В 1988 году Лигачев сказал ему «Борис, ты не прав!». Фраза стала впоследствии крылатой.