Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заразился коронавирусом

«Тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции», — заявил Миронов.

Лидер партии отметил, что чувствует себя хорошо и будет работать в удаленном формате. Он призвал всех быть осторожными и внимательно относиться к своему здоровью.