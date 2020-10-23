Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заразился коронавирусом
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заразился коронавирусной инфекцией, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.
«Тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции», — заявил Миронов.
Лидер партии отметил, что чувствует себя хорошо и будет работать в удаленном формате. Он призвал всех быть осторожными и внимательно относиться к своему здоровью.