Лидер группы «Океан Эльзы» покинул Верховную раду

По информации «Свободной прессы», Вакарчук пояснил, что парламент страны нарушил основной принцип — «создавать видение Украины как современного европейского государства».

«Беспрерывные межпартийные и внутрипартийные споры, которыми так проникаются те, кто должны вести Украину вперед, деморализуют общество внутри страны и подрывают ее авторитет снаружи», — уточнил солист музыкальной группы.

Он планирует вернуться к общественной деятельности. Ведь, по словам Вакарчука, «нас осталось не так мало — тех, кто способен, открыв глаза и сжав зубы, свое делать».