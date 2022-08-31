Личный переводчик Горбачева рассказал о вере политика в Россию и жителей страны

Смерть бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева действительно ознаменовала собой конец эпохи. Политик внимательно следил за происходящим в стране, не всегда был согласен с этим, но верил до конца в Россию и ее людей. Такое мнение в разговоре с «360» высказал советский и российский переводчик, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-Фонда Павел Палажченко.

По его словам, Горбачев был очень открытым человеком. Каким его видели в публичном пространстве, таким примерно он был и в обычной жизни.

Я думаю, это действительно конец эпохи. Я думаю, это была эпоха, которую он начал, которая развивалась не всегда так, как он считал правильным. Но он сохранял веру в Россию, в народ, в государство. Я думаю, с этим и ушел из жизни Павел Палажченко.

Палажченко стал переводчиком Горбачева в 1985 году и, таким образом, застал самые яркие моменты в карьере первого президента СССР и в жизни всего Советского Союза.

«В годы его президентства больше всего запомнились переговоры, которые привели к подписанию соглашения о ядерном разоружении. Запомнилось подписание первого соглашения о ядерном разоружении в Вашингтоне в 1987 году. Я думаю, что это больше всего осталось в памяти, потому что по сравнению с высшей точкой холодной войны количество ядерного оружия в результате соглашения, подписанного Горбачевым, уменьшилось в 10 раз. Это огромное достижение», — подчеркнул переводчик.

Он заявил, что ему хорошо работалось с Горбачевым. Более того, он считал это своим человеческим долгом.

«У меня в памяти о нем и о Раисе Максимовне останется очень и очень много хорошего», — заключил Палажченко.

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа.