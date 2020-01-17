Льготы за фудшеринг могут получить магазины и рестораны

Фудшеринг — это эффективный способ не выбрасывать еду, а делиться ей с нуждающимися. Сейчас в России его используют почти во всех крупных городах. Депутат предложил выплачивать льготы тем магазинам и ресторанам, которые поддержут данный способ «спасения еды».

Николаев считает, что фудшеринг поможет решить сразу несколько задач: экологическую, социальную и будет стимулировать заведения участвовать в благотворительности.

«Есть уже отзывы из ряда министерств. Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития поддерживают, против выступил только Минфин. Посмотрим, что напишет кабмин в своем официальном отзыве», — отметил Николаев.

Депутат заявил, что закон о фудшеринге обеспечит результат экономической деятельности розничных сетей и ресторанов.