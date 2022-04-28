Кабмин объявил о расширении программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Еще 2 отрасли получат льготные кредиты

Правительство России решило расширить программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор», в них смогут принять участие выпускники местных медицинских вузов. Также на льготные кредиты смогут рассчитывать компании в сферах транспорта и ЖКХ. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«По поручению президента расширяем программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. Теперь их участниками могут стать выпускники медицинских вузов и колледжей, которые после окончания учебного заведения будут трудиться в родных населенных пунктах, то есть по месту проживания», — сказал он. Прямую трансляцию заседания ведет ТАСС.

Местным участникам программы полагаются такие же деньги, которые раньше получали при переезде, в труднодоступных и удаленных территориях, небольших городах, при устройстве в медицинские организации в селах.

«Там таким молодым врачам единовременно выплатят от одного до полутора миллионов рублей, фельдшерам, акушеркам и медсестрам — от 500 до 750 тысяч рублей. Это зависит от конкретного места», — добавил премьер.

В Арктике, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере выплаты для докторов — два миллиона рублей, средний медицинский персонал сможет получить один миллион рублей.

Кроме того, кабмин выделит 16,7 миллиарда рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям транспортной отрасли, а на компании жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) предусмотрено еще 2,85 миллиарда рублей.