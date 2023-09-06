Власть 06 сентября 2023, 13:28 Льготную сельскую ипотеку захотели возобновить в следующем году Минсельхоз: выдачу льготной сельской ипотеки могут возобновить с 2024 года Unsplash

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Выдача льготной сельской ипотеки может возобновиться в России с 2024 года, а льготных кредитов для агропромышленного комплекса (АПК) — к концу этого года. Такое заявление сделал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев во время совместного заседания комитетов Государственной думы по контролю и по аграрным вопросам, сообщил ТАСС.

«По льготной сельской ипотеке, я думаю, что где-то с Нового года мы начнем выдавать», — сказал он.

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Патрушев отметил, что после поднятия ключевой ставки выросли обязательства по ранее выданным кредитам. Однако он выразил надежду, что в процессе согласования бюджетов удастся получить деньги на льготную сельскую ипотеку.

«Сейчас мы изыскиваем ресурсы, и я думаю, через какое-то время — не буду обозначать, через какое, — начнется кредитование на селе», — добавил глава Минсельхоза.

Также он заявил, что льготное кредитование АПК — краткосрочное и инвестиционное — возобновится к концу текущего года.

Ведомство в прошедшем августе сообщало, что российские банки временно приостановили выдачу льготной сельской ипотеки из-за повышения ключевой ставки Центробанка. Меру обещали восстановить после изменения экономической ситуации.