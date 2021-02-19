Льготную ипотеку могут продлить после 2024 года. Вице-премьер России Марат Хуснуллин пообещал развивать программу.

«В 2024 году ипотеку продлим. Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может, какие-то решения. Базово мы считаем, что мы продлим ипотеку, можете сказать всем своим застройщикам, что мы сейчас эту программу бросать не будем и мы все равно ипотеку будем продлевать в том или ином виде», — сообщил он во время совещания в Екатеринбурге.

Президент страны Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать предложения по продлению программы льготной ипотеки до 2024 года. Глава государства велел дополнительно рассмотреть вопрос о возможном снижении ставки по кредиту для семей, имеющих двух и более детей.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ипотеку можно сделать более доступной для россиян. Для этого необходимо принимать адресные меры и не продлевать действие льготной ипотеки.

Банк России в 2021 году запустит в качестве эксперимента льготную ипотеку для домов с высоким уровнем энергетической эффективности. Кредиты по низким ставкам распространят на дома и квартиры.