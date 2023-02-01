Важное 01 февраля 2023, 17:31 Льготную ипотеку под 2% ввели в новых регионах России Президент Путин назвал целью льготной ипотеки в новых регионах быстрое строительство жилья РИА «Новости»

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Жители новых регионов России смогут купить жилье в новостройках по льготной ставке 2%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры в приграничных районах.

Президент добавил, что соответствующее постановление уже выпустило правительство.

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«Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на наших исторических территориях, нарастить объем ввода жилья и нарастить темпы возведения инфраструктуры городов и поселков», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что в районах, где боевые действия уже завершились работа по восстановлению инфраструктуры уже началась. Там строят детские сады, школы и медицинские учреждения, ремонтируют коммунальные сети и дороги.

В начале января вице-премьер Марат Хуснуллин пояснял, что программа льготной ипотеки под 2% для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей предусматривает выдачу кредита в размере до шести миллионов рублей при первоначальном взносе не менее 10% от общей суммы.

Он пояснил, что первое время массовым финансирование строительства жилья не станет, но интерес девелоперов значительно растет.