За все время действия льготной ипотеки на новостройки по ставке 6,5% с апреля 2020 года предложением воспользовались более 500 тысяч россиян. Благодаря мерам господдержки и денежно-кредитной политике Центробанка России в прошлом году кредиты на покупку жилья в целом взял 1,8 миллион человек.

Такие данные привел на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Он отметил, что государство предлагает россиянам широкий спектр возможностей для улучшения жилищных условий. Но это требует разъяснительной работы и рекомендаций.

Мутко подчеркнул, что люди в целом взвешенно подходят к покупке квартиры. По среднему первоначальному взносу и сроку кредитования видно, что люди рассчитывают свои силы.

«Но очень часто граждане просто не знают о своих возможностях, которые государство им предоставляет. Ипотека — сложный финансовый продукт, который состоит из множества компонентов. Поэтому очень важно вести разъяснительную работу среди населения по таким вопросам», — цитирует его ТАСС.

Он рассказал, что в структуре ДОМ.РФ в 2020 году появился круглосуточный консультационный центр. Его услугами уже воспользовались 1,7 миллиона человек. Посещаемость портала вскоре достигнет полумиллиона пользователей в месяц.

Рейтинговое агентство АКРА выяснило, что не менее 7% россиян берут кредиты для выплаты первого взноса по ипотеке. Это увеличивает долговую нагрузку населения. Такие клиенты находятся в зоне риска.