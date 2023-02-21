Власть 21 февраля 2023, 12:50 Льготную аренду жилья предложили ввести для работников оборонных предприятий Путин: для работников оборонной сферы нужна программа льготной аренды жилья

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Программу льготной аренды жилья нужно разработать для работников оборонных предприятий. Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин.

Глава государства поделился этой инициативой во время выступления с посланием к Федеральному собранию.

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По его словам, в случае разработки такого законопроекта мера должна коснуться работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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«Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной», — отметил Путин.

Он отметил, что при запуске программы значительную часть платы за снимаемое работниками ОПК жилье возьмет на себя государство.

Также Путин подчеркнул, что стоимость аренды такого жилья должна быть ниже рыночной. Он сказал, что подобная программа уже обсуждалась с правительством. Во время оглашения этой инициативы глава государства поручил немедленно начать строительство жилья для сдачи в аренду сотрудникам ОПК.