Льготная ипотека «перегрела» рынок

Льготная ипотека в России перегрела рынок недвижимости. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания Госдумы.

Речь идет о льготной ипотеке под 6,5%.

«В ряде субъектов она (программа льготной ипотеки — прим. ред.), конечно, вызвала локальные перегревы рынка, особенно мы видим по Дальнему Востоку большой рост цен и так далее. С этим мы разбираемся. Министерство строительства разбирается», — сказал он.

При этом Решетников отметил, что зачастую цены были крайне низкими, в результате не было рентабельности.

«Вообще не было первичного рынка в ряде регионов. И сейчас есть какая-то доходность и есть какая-то заинтересованность строить», — резюмировал глава министерства.

По его словам, наибольшими бенефициарами этой программы выступили крупные города, которые за счет этого «продолжают втягивать» население в себя. Поэтому для продолжения льготной ипотеки надо учитывать локальную ситуацию на рынках труда. Решетников уточнил, что учитывать надо не только уровень цен, но и доступность ипотеки.