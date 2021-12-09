Путин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот

Президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения прав детей-сирот. При этом он призвал исключить манипуляции и использование их льгот.

Вопрос важности обеспечения прав детей-сирот президент поднял во время Заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Помимо детей Путин высказался о заключенных. Он согласился, что список заболеваний, разрешающих освобождение из мест лишения свободы, необходимо проверить.

«Нужно посмотреть на этот перечень заболеваний для возможного освобождения из мест лишения свободы. Согласен с вами. Надо внимательно посмотреть», — сказал Путин.

Также лидер страны пообещал поручить правительству продумать вопрос о том, как обеспечить права и льготы всех живущим за рубежом россиянам.

«Граждане России, где бы они ни проживали, должны пользоваться в полном смысле слова всеми правами граждан страны. Это касается и социальных прав, и льгот. Обязательно дам поручение правительству все это проработать», — сказал Путин.

Так президент прокомментировал проблемы с доступом к порталу госуслуг россиян, живущих в других странах.