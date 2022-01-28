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    28 января 2022, 14:44

    ЛГБТ-сцены в кино и сериалах могут запретить в России летом или осенью

    Депутат Останина: Госдума может в июле запретить показ гомосексуальных сцен в кино

    Александра Ломейко

    В России в 2022 году планируют принять закон, запрещающий показ в кино гомосексуальных сцен. Произойдет это в июле или в осеннюю сессию.

    ЛГБТ-сцены в кино и сериалах могут запретить в России летом или осенью

    Примерные сроки назвала РИА «Новости» глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

    «Либо это будет июль — по возможности, либо осенняя сессия. Не так просты эти согласования. Это сложно», — сказала она.

    Ранее Останина отмечала, что закон о защите детей от нежелательной информации заметно устарел. Комитет хотел внести поправки насчет сексуальных девиаций и гомосексуальных сцен в кино.

    Число распространяемых в информационном пространстве угроз, по словам главы думского комитета, в современных реалиях значительно увеличивается. Ситуацию она назвала требующей ужесточения наказания за публикацию в различных СМИ и интернете материалов, которые толкают детей к жестокости и другим деструктивным действиям.

    Зампред комитета Виталий Милонов отмечал, что депутаты активно работают над законопроектом, который запретит показ фильмов и сериалов, где есть демонстрация гомосексуальных отношений.