Леонид Слуцкий обвинил Америку в «очернении» России

Слуцкий сказал, что санкции на основании одних лишь подозрений. Он подчеркнул, что это совсем не дружественный шаг, который еще сильнее осложнит отношения между Россей и США.

США ввели санкции против IT-компаний из России Подробнее

«Вашингтон продолжает вести политику по очернению образа России в мире», — сказал депутат.

Такую реакцию вызвало решение Минфина США ввести санкции против граждан России, которых подозревает в причастности к хакерской группировке Evil Corp, написал сайт телеканала «Царьград».

Политик назвал санкции одним из элементов этой политики вместе с провокациями и незаконными задержаниями граждан России на территории США.

Кроме санкция Госдеп США назначил награду в пять миллионов долларов за российского гражданина Максима Якубца. Его американские власти считают лидером хакерской группы Evil Corp.