  • Леонид Слуцкий обвинил Америку в «очернении» России

    05 декабря 2019, 22:47

    Александр Кушак

    Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя введение новых санкций со стороны США против граждан России, заявил, что «Вашингтон продолжает вести политику по очернению образа России в мире», сообщил Тасс.
    Леонид Слуцкий обвинил Америку в «очернении» России

    Слуцкий сказал, что санкции на основании одних лишь подозрений. Он подчеркнул, что это совсем не дружественный шаг, который еще сильнее осложнит отношения между Россей и США.

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    «Вашингтон продолжает вести политику по очернению образа России в мире», — сказал депутат.

    Такую реакцию вызвало решение Минфина США ввести санкции против граждан России, которых подозревает в причастности к хакерской группировке Evil Corp, написал сайт телеканала «Царьград».

    Политик назвал санкции одним из элементов этой политики вместе с провокациями и незаконными задержаниями граждан России на территории США.

    Кроме санкция Госдеп США назначил награду в пять миллионов долларов за российского гражданина Максима Якубца. Его американские власти считают лидером хакерской группы Evil Corp.