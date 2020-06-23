Лео Бокерия стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени достался главе группы компаний «Мать и дитя» Марку Курцеру, орденом III степени награжден главный внештатный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

Все они получили награду «за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки».

«Я узнал об этом 20 минут назад. Трудно описать словами свои ощущения… Для меня, как для любого гражданина России, это наивысшее признание того, чем я занимаюсь», — сказал Бокерия РИА «Новости».

В 1999 году Лео Бокерия был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за «многолетний добросовестный труд, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами». В 2004 году хирург получил орден II степени «за выдающиеся достижения в области медицинской науки и здравоохранения», в 2010 году ему досталась самая младшая — четвертая — степень ордена «за большой вклад в развитие здравоохранения».

Всего полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством» менее 60 человек.