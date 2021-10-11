Найден способ снизить траты на электроэнергию в России

Создание энергоемких предприятий по выпуску водорода и распределение затрат на содержание мощностей среди большего числа потребителей позволит снизить оптовые и розничные цены на электроэнергию. Об этом сказано в оценке ассоциации «НП Совет рынка».

Как сообщила газета «Известия», ее поддержали в Минэнерго России. Экспорт водорода из страны может достигнуть 200 тысяч тонн в 2024 году. Но это потребует новых мощностей. Однако оптовые покупатели смогут сэкономить с каждого киловаттчаса 2-10 копеек. Это сопоставимо со снижением затрат на 4-6%.

По мнению председателя правления ассоциации «НП Совет рынка» Максима Быстрова, придется развивать электролизные предприятия для генерации водорода за счет покупки электроэнергии на общих условиях оптового рынка.

«С учетом высокого уровня автоматизации современных технологий можно выстроить систему, при которой мощности по производству водорода будут загружаться в часы снижения нагрузок в энергосистеме», — заявил он.

Эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода подчеркнул, что это позволит перераспределить затраты и выровнять общий график нагрузки энергосистемы страны за счет создания новых энергоемких предприятий.

В Минэнерго России сообщили, что область применения водорода весьма разнообразна. При этом для развития этого вида энергетики нужен устойчивый спрос на внешних рынках. В начале августа правительство уже приняло концепцию развития водородной отрасли.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подсчитала, что в 2022 году тариф на свет для каждого отдельного региона может вырасти не более чем на 5%.