Легкий истребитель Checkmate начнут производить в России с 2027 года

Серийное производство легкого истребителя Checkmate начнется в России с 2027 года. Такое заявление сделал глава Ростеха Сергей Чемезов. Об этом сообщил ТАСС.

«Серийно планируем начать производить в 2027 году», — рассказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Чемезов добавил, что сейчас идет разработка конструкторской документации, уже создан образец. По его словам в 2024 году появятся первые шесть серийных самолетов МС-21 с двигателями ПД-14.

Глава Ростеха также сообщил, что глубокая модернизация стратегического ракетоносца Ту-160М, в котором будет использован двигатель НК-32, закончена.

«Мы фактически создали новую машину», — отметил он.

Чемезов заявил, что новая версия будет походить на старую только внешним видом. Он напомнил, что последнюю на настоящий момент машину выпустили в 1980-х на Казанском заводе.

Он рассказал и о том, что серийное производство тяжелого ударного беспилотника «Охотник» старутет в 2023 году. Тогда же начнутся и поставки беспилотники в Минобороны РФ. Отличительная черта «Охотника» — плоское сопло двигателя. За счет этого он станет меньше заметен для радиолокаторов.