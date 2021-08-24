Ледовую арену в Новосибирске построят в срок

Ледовая арена в Новосибирске будет построена в срок. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта.

Он подчеркнул, что администрация региона предпримет «все необходимые меры» для этого. Также к работам привлекли дополнительные ресурсы, в том числе увеличили количество строителей на объекте.

«Теперь придется проявить обычный строительный героизм, но, в любом случае, все будет сделано в срок», — подчеркнул Шмидт.